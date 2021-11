Cette année le carnaval étudiant a connu un franc succès avec 23 000 participants tous vêtus de leurs plus beaux déguisements. Pendant cet après-midi festive, les membres du collectif We are from Caen ont profité du mouvement de foule pour enregistrer une vidéo sur le hit "Happy" de Pharell Williams.

Elle compte presque 30 000 vues ce lundi matin.