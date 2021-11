Décès de Bill Millin

Par Tendance Ouest à l'aide de l'encyclopédie libre Wikipedia

Bill Millin connu aussi sous le nom de Piper Bill est né en 1923. C'est un soldat britannique engagé lors du débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. Il était le joueur de cornemuse personnel de Lord Lovat, commandant de la 1re Brigade spéciale britannique.

Millin est connu pour être l'un des rares joueurs de cornemuse à jouer durant la Seconde Guerre mondiale. Les joueurs de cornemuse, les pipers, menaient traditionnellement les troupes écossaises durant les batailles. Cependant, le taux de tués parmi ces derniers fut si élevé durant la Première Guerre mondiale que cette pratique sera interdite durant les combats par le haut commandement britannique.

Lord Lovat, cependant, ignora ces ordres, et Bill Millin, âgé alors de 21 ans, joua Hielan' Laddie et la The Road to the Isles au milieu de ses camarades qui tombaient lors du débarquement à Sword Beach le 6 juin 1944. Comme les soldats allemands l'attestèrent plus tard, ils ne le visèrent pas, le pensant fou.

Cette action a été rendue célèbre par le film Le Jour le plus long en 1962. Bill Millin, comme beaucoup de vétérans, revenait régulièrement sur le pont pour les commémorations du D-Day. Absent depuis quelques années, il fut présent pour les commémorations du 6 juin 1944 en 2009, à Colleville-Montgomery. Il a été vu affaibli, immobilisé en fauteuil roulant.