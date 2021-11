Sortir dans la Manche : lundi 14 avril

A partir d'aujourd'hui lundi, c'est le festival Saint Lo jeunes à Saint Lo. Environ 300 jeunes se sont inscrits pour vous présenter de nombreux spectacles, représentations et démonstrations.

Entrée libre et gratuite de ce lundi jusqu'à samedi.



4 élèves de BTS ACSE 2ème année au Lycée Agricole de Coutancesont réalisé un reportage intitulé « La place de la femme dans l'agriculture ». Pour cela, elles ont interviewé huit femmes qui ont témoigné sur ce sujet. Leur objectif est de montrer l'évolution de la place de la femme dans l'agriculture, ainsi que casser les préjugés en montrant qu'une femme est tout autant compétente qu'un homme.

Le reportage sera diffusé le mardi 15 avril, à partir de 14h (projection à 14h30) au lycée agricole de Coutances. Celle-ci sera suivie d'un débat puis d'un pot. Entrée gratuite.



Ce lundi soir à Avranches, l'association Ciné-parlant et le cinéma Le Star présentent le film "Rêves d'or - La Jaula de oro" de Diego Quemada-Diez. Juan, Sara et Samuel, 15 ans, fuient le Guatemala pour tenter de rejoindre les Etats-Unis. Au cours de leur traversée du Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien tzotzil ne parlant pas espagnol et voyageant sans papiers. Les adolescents aspirent à un monde meilleur au-delà des frontières mexicaines mais très vite, ils vont devoir affronter une toute autre réalité.

Le film sera suivi d'un débat sur l'immigration (les mineurs étrangers en France).

Avec Nicole Launey (Itinérance Sud-Manche, Ligue des Droits de l'Homme) C'est à 20h 30

