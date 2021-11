Sortir dans l'Orne: jeudi 10 avril Impossible de lire le son.

Ce samedi, rendez-vous à 14h place de la mairie pour le carnaval de l'Aigle. Parade dans les rues en fanfare avec Monsieur Carnaval sur le thème du cirque. Départ du défilé à 14h30.A Bagnoles de l'Orne ce jeudi, rendez-vous au casino pour des animations sur l’univers de Charlie et la chocolaterie, le célèbre roman de Roald Dahl :après-midi « Chocolat Party » au restaurant, des fondues au chocolat dans la salle des jeux, dégustation autour de la fontaine de chocolat avec fruits et chamallows au bar, le cocktail « Oompa Loompa» et au cinéma, les 2 versions du film sont rediffusées !Dans le cadre des actions menées autour de la parentalité, la Maison du Citoyen, Centre Social et d'Initiatives Municipal d'Argentan, organise une demi-journée consacrée à la prévention des accidents de la vie courante ainsi qu'à l'apprentissage des gestes d'urgences sur les enfants et les nourrissons samedi 12 avril de 9h à 12h à la Maison du Citoyen 1 rue des Pervenches à Argentan.Actions organisées en partenariat avec la Mutualité Française de Normandie et la Croix Rouge Française.Accueil gratuit et limité à 10 personnes chaque samedi : réservez dés maintenant !Samedi, ne manquez pas l'événement celtique de la salle ANOVA d'Alençon avec Tri Yann, Celtic Legends et Bagad de Lann Bihoué. Gagnez immédiatement vos places pour vous et la personne de votre choix en appelant ce jeudi à 9h30 et 14h30 au 02 33 05 32 30.