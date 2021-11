Périers-sur-le-Dan reconnu village esthétique de France

“Il s’agit d’un diplôme honorifique de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France”, présente Jacques Le Carpentier, maire de la commune jusqu’au 23 mars dernier. “Le prix nous sera remis en mai à Paris et ce sera l’occasion de rencontrer des spécialistes en patrimoine qui pourront nous aider à trouver les financements nécessaires.” Entretenir une église dont le chœur date du VIIIe siècle coûte beaucoup d’argent. Plusieurs centaines de milliers d’euros ont été investis à cet effet depuis les années 70 et le lancement de travaux d’envergure. En 2013, la seule réparation des fissures apparues dans la façade du choeur a obligé la mairie à trouver 70 000 €. Une somme colossale pour une commune de 500 âmes.

L’église abrite des peintures du XIIIe siècle remarquables remises en état lors d’une restauration réalisée par une équipe d’artistes italiens en 2003. Elles mettent en valeur la vie de Saint-Ouen, patron de l’église.