Sortir dans le Calvados : lundi 7 avril

Dans le cadre du festival SPRING, venez voir mercredi et jeudi un point c'est tout à Caen. Un point c'est tout est à la fois une conférence et un spectacle, un voyage à l'intérieur des relations entre la raison et le sensible, où les démonstrations techniques revêtent soudain une portée onirique. Point de rencontre entre Adrien Mondot et Claire Bardainne, il représente le manifeste de leur projet artistique, les clés de leur collaboration, les points essentiels qui animent leur recherche et leur travail. La conférence est élaborée autour d'un dialogue avec le point, motif qui constitue une des briques élementaires à la construction de matières complexes, menu détail portant en lui des univers illimités. Duo sensible où se mêlent temps de parole, manipulations didactiques, jonglage et mouvements du corps, autour de matières virtuelles, Un point c'est tout est le point de départ d'une exploration commune, porte ouverte sur autant de possibles, techniques et artistiques pour créer un numérique vivant. C'est au théâtre des cordes.

Mardi et mercredi, rendez-vous à l'espace Jean Vilar de Ifs pour le spectacle Nao nao. Comme dans tous les spectacles de la Cie Le Vent des Forges, l'argile est ici utilisée sous toutes ses formes et dans tous ses états pour construire et manipuler à vue décors et personnages.

Não, petit bout qui ne tient pas debout, joue avec la terre, l'eau, la boue. Não découvre un petit chiffon tout sale, tout mouillé, mais si doux !Les grands disent : Quelle drôle de manière ! S'enticher d'une serpillière ! Pas question de jouer avec cette chose qui a traîné par terre ! Oust !Não n'est pas content. Não est triste. Pourra-t-il garder son nouvel ami ?