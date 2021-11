76540. Haute-Normandie : entreprises particulières cherchent travailleurs industriels

On les appelle les métiers en tension. Ceux pour lesquels la demande est plus importante que l'offre. Chaudronniers, soudeurs, métallurgistes... ils sont des centaines inscrits dans les fichiers de Pôle Emploi à ne pas trouver preneurs. Et ce n'est pourtant pas faute d'essayer. Thierry Lemerle, directeur de Pôle Emploi Haute-Normandie, résume : "Nous avons des demandes d'entreprises pour des soudeurs. Or, dans nos fichiers, nous en avons 1000 en attente. Mais ils ne sont pas directement employables..." Concrètement, ces métiers en tension souffrent du manque de qualification des demandeurs. Les entreprises ont besoin de salariés directement opérationnels. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.

Pour y remédier, le Pôle Emploi régional et le Conseil régional ont signé un partenariat stratégique. Première mesure immédiate : l'ouverture de 900 places de formation supplémentaires, après les 250 ouvertes en 2013. A Rouen, une formation aux métiers du management devrait prochainement ouvrir ses portes. Du niveau CAP + aux ingénieurs diplômés, tous les métiers sont concernés, notamment dans l'industrie. Pour qu'enfin, entreprises et chômeurs se croisent... et se trouvent.