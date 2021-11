Deuxième salon Autour du handicap à Granville

Parmi les rendez-vous à retenir, cette conférence-débat sur "l'accessibilié par tous et pour tous en 2015" jeudi soir en présence Philippe Bas, sénateur de la Manche mais aussi et surtout ancien ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille. Ce sera le jeudi 3 Avril, à 20 h, salle de hérel.

Dès le lendemain, vendredi soir, autre moment fort, au cinéma "Le Select", cette fois, avec les projections du film "De toutes nos forces" et un débat avec le réalisateur Nils Tavernier et les acteurs Fabien Héraud, Alexandra Lamy et le Granvillais Jacques Gamblin.

Le week-end, ne sera pas non plus dépourvu d'intérêt pour le grand public avec donc 2500 m² d'exposition autour du Handicap mais également une multitude de démonstrations et d'animations destinées à sensibiliser le public. Parmi ces animations, un intégrathlon, le samedi. Par équipes de trois, composées obligatoirement de valides et d'handicapés, les sportifs devront se relayer entre 200m de nage, 8km de vélo couché et 2km de course à pied. L'occasion pour les amateurs de se confronter au médaillé olympique de natation, le Saint-Lois Hugues Duboscq, au champion paralympique Charles Rozoy ou encore du parrain de l'évènement Philippe Croizon.

Infos pratiques: Salon du handicap: Samedi 5 et Dimanche 6 Avril de 9 heures à 18 heures, cité des sports de Granville... Entrée gratuite