Damien Marcq, la nouvelle sentinelle caennaise

Milieu défensif de formation, Damien Marcq portait les couleurs de Boulogne-sur-Mer la saison dernière, ville dans laquelle il est né et a grandi. Sollicité par le Racing Club de Lens à l'intersaison et quelques clubs étrangers, il dit avoir signé à Caen à l'age de 21 ans "persuadé que c'est le club qui lui coinvient le mieux pour assurer sa progression". "J'ai besoin de temps de jeu, et dans un club comme Cane qui a un solide vécu en Ligue 1 et qui a des ambitions, je dois pouvoir progressé", a-t-il ajouté.

"Le noyau caennais"

Besogneux, il confie "ne pas avoir peur d'aller au charbon". Doué techniquement, il aura un rôle important à jouer cette saison, afin de faire le lien entre l'attaque et la défense. Il nous a confié espérer apporter plus offensivement qu'il n'a pu le faire la saison dernière à Boulogne. En 34 matchs, il avait alors inscrit un seul but. Une chose est sûre, au milieu de terrain, il sera amené à beaucoup travailler avec le capitaine, Nicolas Seube. "On a pas mal travaillé à l'entraînement avec Nico, mais aussi avec Benjamin Nivet pour favoriser les automatismes. "Etant le noyau du jeu caennais, on se doit d'être performants à chaque match".

Demain soir sur la pelouse du Stade Vélodrome à Marseille, les supporters caennais ne seront pas les seuls à avoir un oeil attentif sur lui. La France du football suit de près la progression du jeune homme. Hier, jeudi 5 août, il a même appris qu'il était retenu en sélection espoir pour affronter la Belgique mercredi prochain à Vannes. Incontestablement, un joueur à suivre cette saison.

Bonus audio : son portait diffusé sur Tendance Ouest.