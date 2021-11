Sortir dans la Manche: mardi 1er avril

Samedi, c'est la fête du jeu à Saint Jean des baisants. Rendez-vous samedi de 14h à 18h30 à Saint Jean des baisants, entrée gratuite.





Tendance Ouest est partenaire de la semaine du développement durable à Coutances dès aujourd'hui et jusqu'au 9 avril.

Des animations tout au long de la semaine et durant le week-end prochain: village durable, soirée bio, expo, animations pour les enfants et la soirée du Sens et des Goûts, ce vendredi soir à l'espace culturel de St Sauveur Lendelin.

Toutes les informations sur coutances.fr





Et puis à Coutances également, venez voir « A bas bruit » ce soir et demain au théâtre municipal. Un cirque de poète, plein d’humour, de tension et de fuites.

Mathurin Bolze est un artiste phare de la nouvelle génération européenne des circassiens qui n'hésitent pas à utiliser le théâtre, la danse, la vidéo ou la musique, pour élargir leur univers.

Ici, un danseur et deux acrobates, une roue de hamster à taille humaine, un tapis roulant, un mât, des trappes, autant de supports et d'obstacles qui permettent ou empêchent de vaincre la gravité, d'avancer. Le spectacle expérimente les aléas du chemin, des parcours individuels ou collectifs, des rencontres, avec une grande force visuelle et poétique.

Et la virtuosité technique est bien là, tout à fait époustouflante ! C'est à 20h30.