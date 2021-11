Frédéric Sanchez : "Une majorité claire à la Crea"

A l’issue des élections municipales, "le Conseil de la Crea bénéficie d’une majorité claire et stabilisée autour du Parti socialiste et de ses partenaires, le Parti communiste et Europe Ecologie Les Verts. Cette majorité se construit selon un double principe de cohérence et d’ouverture aux élus qui souhaitent s’inscrire dans le projet de la communauté d’agglomération, bientôt métropole, et y contribuer", estime Frédéric Sanchez. "Parce que ce projet devra être fédérateur, parce qu’il faudra pour le mener à bien rassembler nos territoires et créer une dynamique de travail collectif, je souhaite proposer à l’ensemble des maires des communes de la Crea, dans le respect de leurs sensibilités politiques, une large association à sa conduite et à sa mise en œuvre. Le 1er janvier 2015, la Crea deviendra l’une des douze métropoles françaises : il s’agit maintenant de faire de cette vocation métropolitaine une réalité, au bénéfice des 500 000 habitants des 71 communes de la Crea".