Sortir l'été du Mercredi 4 Aout

Sortir l'été Mercredi 4 Aout :



Aujourd'hui Promenade entre Baie des Veys et Marais du Bessin ponctuées d'Etapes gourmandes avec l'Attelage de la Nicolerie. RDV à 14h15 à Isigny sur Mer/ Tarif : 12¤/adulte et 7¤/enfant.

Mon Village se raconte et s'anime, c'est ce mercredi à 16h30 devant la Mairie D'Etreham. Au travers de leurs témoignages et de petites anecdotes, les habitants vous font visiter leur village, et vous présente la différence entre vie d'autrefois et vie d'Aujourd'hui.

Venez découvrir Lézard, Serpents et autres reptiles au Val de Saire. Sortie découverte organisée par le CPIE COTENTIN. Tarifs 5¤.

Plus d'infos au 02 33 46 37 06.

Le Haras National de St lo vous propose des Visites guidées tous les jours à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 sauf le dimanche matin.

Ne manquez pas la Soirée Terroir et Arts de Rue à Hauteville/mer. RDV ce soir sur l'Aire de Pique-nique.

Jusqu'au 8 Aout, le château de Crèvecoeur redevient une seigneurie normande telle qu'elle était au 14e siècle. Chevaliers, seigneurs, paysans, artisans et musiciens font revivre le domaine selon les gestes et coutumes de l'époque !

A partir de demain, c'est le festival A fond la Cale à St Martin de Brehal, RDV Country à 21h à la cale de St Martin de Brehal avec l'Association Funny Boots pour des démonstrations et des initiations à la danse Country. A ne pas manquer Dimanche à la Cale la régate des OF NI (Objets Flottants Non Identifiés).

Vous pouvez d'ores et déjà réserver pour assister au Spectacle « L'eau au Moulin veille sur la lande des morts » C'est un spectacle de nuit qui aura lieu les 13, 14, 15 et 16 Aout prochain à Cerisy la salle. Réservations au 02 33 76 63 31.