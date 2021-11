76540. Municipales : l'attente du verdict à Rouen, la participation en hausse en Seine-Maritime

Alors que la participation est en baisse à l'échelle nationale, les électeurs semblent s'être davantage mobilisés aujourd'hui, pour le second tour. En Seine-Maritime, à 17h, le taux de participation a atteint 54,83%, contre 46,83% au premier tour. A Rouen, la hausse est moins sensible (48,28% contre 46,91%). Dans la capitale haut-normande, une triangulaire oppose le maire-sortant Yvon Robert (PS), Jean-François Bures (UMP) et Guillaume Pennelle (FN).

Lors du premier tour, Yvon Robert avait recueilli 30,24% des suffrages exprimés, contre 23,4% pour Jean-François Bures et 13,4% pour Guillaume Pennelle. Depuis, la liste écologiste et citoyenne menée par Jean-Michel Bérégovoy (11% au premier tour) a rejoint l'alliance PS-PCF du maire sortant, et celle de Patrick Chabert (UDI) (13,6% au premier tour) s'est alliée à la liste UMP. A noter tout de même que les trois listes d'extrême gauche, qui n'ont pas donné de consigne de vote, avaient recueilli près de 8% des voix dimanche dernier.