76540. Foire de Rouen : "Tous les sens sont stimulés"

La foire de Rouen fait-elle partie des plus grandes de France ?

“Oui, elle est la 15e de France en matière de fréquentation, avec environ 130 000 visiteurs. Il y a deux ans, nous avons connu un pic de fréquentation et, bonne nouvelle, depuis, nous ne sommes pas redescendus à nos niveaux d’avant.”

Existe-t-il une concurrence entre foires?

“Si elle ne touche pas les exposants locaux et régionaux, elle se fait ressentir pour les grandes enseignes nationales, qui comparent les différentes foires avant de décider où exposer. Mais nous sommes une très bonne foire, nous attirons. A nous toutefois de continuer à prouver nos forces, de montrer qu’on est les meilleurs ! Cela passe dans la sélection des exposants que nous faisons. Il en faut pour tous les goûts, pour attirer le public le plus large possible. Nos 650 exposants doivent répondre aux attentes des consommateurs.”

Connaissez-vous votre public ? Qui est le visiteur type ?

“C’est incroyable mais notre visitorat reflète très fidèlement la réalité démographique et sociologique de Haute-Normandie. La grande majorité des visiteurs habite dans la région, même si nous constatons la venue de familles de Picardie ou de l’ouest parisien. De manière générale, les gens viennent chercher ici une ambiance. La première motivation de visite, cela reste l’exposition, il ne faut pas l’oublier. On vient y manger, se divertir, faire des découvertes, et acheter. Tous les sens sont stimulés. A l’heure d’internet, les consommateurs apprécient le contact humain. Nous en avons tous besoin !”