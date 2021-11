Ayo première tête d'affiche du Festival Tout un Foin à Bayeux

Le festival Tout Un Foin lève le voile sur la première tête d'affiche en la personne d'Ayo. Ayo se produira sur la scène du festival le vendredi 25 juillet 2014 à Bayeux. Un tantinet blues, un tantinet folk, une voix douce mais à la fois puissante par l'émotion, la jeune chanteuse allemande est reperée à ses débuts par le producteur de Norah Jones. Sa carrière démarre, elle explose et le renouveau de Tracy Chapman conquiert une majeur partie du public européen. La chanteuse allemande a publié le 7 octobre son quatrième album "Ticket to the World", redoutablement efficace ! Opus aux sonorités soul & rap qu'on ne connaissait de la chanteuse

