Sortir dans la Manche : vendredi 28 mars

Ce week-end, Patrick Bruel s'installe sur Tendance Ouest ! A l'occasion de son concert, mercredi prochain à Caen, retrouvez chaque heure un titre de Patrick Bruel sur Tendance Ouest dès 19h ce vendredi soir. A partir de 19h, et jusqu'à dimanche soir, gagnez également les dernière places pour son live au Zénith.

La Fête du potager 2e édition arrive tout ce week-end : 8 producteurs vont proposer d'échanger quelques précieux conseils pour réussir la création de son potager. Ils vont en profiter pour rappeler les "bonnes" dates de plantation même si le soleil arrive. Rendez-vous à Villiers-Fossard, Agon-Coutainville et Condé-sur-Vire.

Samedi, le Normandy, la salle des musiques actuelles de Saint-Lô, accueille une partie de la programmation du festival “Les Femmes s’en mêlent”, dédié à la scène féminine indépendante. Au programme : Elysian Fields et Brent Spar à 20 h 30.

Ce vendredi, 4ème étape du Tour de Normandie ! Les coureurs iront de l'Orne au Calvados, ce Domfront à Villers-Bocage. L'étape fera 166km, le départ sera donné vers 12h. Suivez la course cet après midi sur Tendance Ouest avec des points à 14h et 15h et pour l'arrivée entre 16h et 17h et en live commenté sur Tendanceouest.com ! Samedi, émission en direct de 9h à midi, pour l'avant-dernière étape entre Gouville-sur-Mer et Carentan.