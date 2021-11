Le guide des restaurants du Calvados vient de sortir

Tout beau, très classe, le guide des restaurants du Calvados,version 2014 vient de sortir. Pour fêter cela 10 restaurateurs vous invitent à dîner, en partenariat avec Tendance Ouest: le Carbone à Caen, Caboch'art à Caen, Archidona à Caen , La Recette Zoé à Saint Sylvain, La marine à Arromanches, la Licorne à Falaise, Site Normand à Clécy, l'Hôtel de la place à Aunay sur Odon, l'Auberge de la Touques à Pont l'Evêque et le Trou Normand à Bayeux. (lire le journal Tendance Ouest Caen de ce jeudi 27 mars) Edité par les deux Chambres de Commerce et d'Industrie du Calvados et par Calvados Acceuil, ce petit guide est gratuit. Vous le trouverez dans de nombreux sites touristiques ainsi que dans les offices de Tourisme du Calvados.

Bon appétit a tous!