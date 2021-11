Sortir dans la Manche: jeudi 27 mars

L'association Musiques en Herbe présente les têtes d'affiche de la 15e édition des Art'Zimutés, qui joueront les 27 et 28 juin sur les dunes de Collignon à Tourlaville.







Dans le cadre des Journées Nationales de l’Audition, une soirée ciné-débat à l’Hôtel de Ville de Cherbourg est proposée avec la projection de « Nathalie ou l’adieu au silence » de Simone Jung.

Ce film présente l’histoire de vie et le parcours d’une jeune femme malentendante qui fait le choix de l’appareillage pour revenir dans le monde des entendants. A l’issue de la projection, un débat sera proposé avec le public.

L’entrée est libre et gratuite.





Inititative originale au cinémoviking à Saint Lô! Venez assister a une projection surprise gratuite ce jeudi soir!

Vivez une expérience unique en assistant à cette projection test de ce film encore en montage.Vous pourrez donner vos avis et critiques pour l'améliorer.

Seul indice : c'est une comédie qui va vous faire tordre de rire !

SEANCE GRATUITE ET OUVERTE A TOUS à 20h ce jeudi





Aujourd'hui jeudi, 3ème étape du Tour de Normandie! Les coureurs s'élanceront d'Elbeuf en Seine Maritime à Argentan dans l'Orne. L'étape fera 162km. Suivez la course cet après midi sur Tendance Ouest avec des points à 14h et 15h et pour l'arrivée entre 16h et 17h!