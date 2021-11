Les 55 noms de la liste de Philippe Duron dévoilés

La liste "Le Caen de l'avenir" a été reconstituée ces dernières heures suite au rapprochement d'Europe écologie les verts. Les partis suivant sont ainsi tous représentés : PS-CAC-PRG-PCF-MRC-Société civile-EELV-Rassemblement écologiste et citoyen.

Les 55 noms :

1. Philippe Duron, 66 ans, Maire sortant, Retraité, agrégé d'histoire (PS)



2. Corinne Féret, 52 ans, Demi-Lune, Maire-adjointe, Secrétaire administrative (PS)



3. Rudy L'Orphelin, 31 ans, Centre-Ville, Maire-adjoint (Caen écologiste et citoyenne)



4. Marie-Jeanne Gobert, 60 ans, Quartier des Fleurs, Maire-adjointe, Retraitée de l'enseignement (PCF)



5. Xavier Le Coutour, 60 ans, Centre-ville, Maire-adjoint, Médecin (CAC-PRG)



6. Josette Travert, 67 ans, Pierre-Heuzé, Maire-adjointe, Retraitée, Professeur des Universités (PS)



7. Éric Veve, 45 ans, Centre-Ville, Maire-adjoint, Conseiller général, Avocat (PS)



8. Samia Chehab, 36 ans, Centre-Ville, Maire-adjointe (Caen écologiste et citoyenne)



9. Gilles Déterville, 56 ans, Sainte-Thérèse, Maire-adjoint, Conseiller général (PS)



10. Julie Rousinaud, 33 ans, Hastings, coordinatrice d'une association de professionnels du commerce équitable (Caen écologiste et citoyenne)



11. Pascal Blanchetier, 50 ans, Saint-Pierre, Maire-adjoint, Conseiller principal d'éducation (MRC)



12. Claudine Maguet, 58 ans, Vaucelles, Maire-ajointe, Infirmière (CAC-PRG)



13. Lilian Bellet, 26 ans, Gare, étudiant en alternance à la SNCF (PCF)



14. Marie-Dominique Frigout, 66 ans, Saint-Paul, Retraitée, éducatrice spécialisée (PS)



15. Antoine Casini, 46 ans, Pierre-Heuzé, Conseiller général, assistant parlementaire (PS)



16. Céline Pain, 39 ans, Vaucelles, Présidente de l'association Mécènes de Normandie (Caen écologiste et citoyenne)



17. Francis Joly, 43 ans, Sainte-Thérèse, Cadre technique dans le secteur privé (Caen écologiste et citoyenne)



18. Lucie Salley, 22 ans, Centre-Ville, Infirmière (PS)



19. Fabrice Le Vigoureux, 44 ans, Saint-Paul, Maire-adjoint, Professeur des universités (CAC-PRG)



20. Cécile Dossou-Zébazé, 54 ans, Sainte-Thérèse, Maire-adjointe, fonctionnaire d'Etat (PS)



21. Pierre Baglin, 34 ans, Caponière, Enseignant (PCF)



22. Émilie Montécot, 26 ans, Pierre-Heuzé, Chargée d'étude en urbanisme (Caen écologiste et citoyenne)



23. Marc Levilly, 47 ans, Prairie, Expert comptable, Commissaire aux Comptes (PS)



24. Catherine Mahier, 47 ans, Pierre-Heuzé, Cadre supérieur de Santé (PS)



25. Jean-Luc Charlot, 54 ans, Quatrans, Sociologue, Directeur d'entreprise, Responsable associatif (Caen écologiste et citoyenne)



26. Sylvie Relland, 51 ans, Quartier des Fleurs, Maire-adjointe, Militante associative (PCF)



27. Gratien Atchrimi, 58 ans, Guérinière, Directeur d'une mutuelle (PS)



28. Caroline Amiel, 51 ans, Venoix, Enseignante, Chercheuse, Biologiste (Caen écologiste et citoyenne)



29. Cédric Leroy, 37 ans, Maladrerie, Maire-adjoint, Enseignant (PS)



30. Agnès Mériat, 63 ans, Caponière, Collaboratrice d'architecte (CAC-PRG)



31. Jocelyn Parot, 32 ans, Caponière, Secrétaire général d'une ONG (Caen écologiste et citoyenne)



32. Francine Thouroude, 71 ans, Calvaire Saint Pierre, Retraitée, Institutrice, (PS)



33. Jean-Louis Touzé, 70 ans, Folie-Couvrechef, Maire-adjoint, Retraité, opérateur d'électroradiologie médicale (CAC-PRG)



34. Véronique Clouet, 52 ans, Venoix, Directrice d'école, Formatrice (Caen écologiste et citoyenne)



35. Serge Lemonnier, 64 ans, Calvaire Saint-Pierre, Maire-adjoint, Directeur d'une Cité universitaire (PS)



36. Julie Froment, 27 ans, Centre-Ville, Chargée d'études (PS)



37. Mohamed Maache, 49 ans, Centre-Ville, Enseignant à l'IUT (PS)



38. Marie-Pierre Pagnon, 53 ans, Sainte-Thérèse, Chargée de mission (Société civile)



39. Olivier Louvel, 42 ans, Guérinière, Encadrant technique (Caen écologiste et citoyenne)



40. Annie Lebon, 62 ans, Demi-Lune, Maire-adjointe, Retraitée, Agent d'un office HLM (PCF)



41. Jean-Claude Guillouf, 70 ans, Chemin Vert, Retraité d'un organisme socio-économique (PS)



42. Marie-Thérèse Savigny, 58 ans, Vaucelles, Chercheuse, Formatrice en travail social, Responsable associative (Caen écologiste et citoyenne)



43. René Fix, 50 ans, Gare, Enseignant et Dramaturge (Société civile)



44. Martine Denis, 47 ans, Venoix, Professeur de lettres (PS)



45. Pascal Carnet, 52 ans, Cité Ampère, Contrôleur principal des Finances publiques (Société civile)



46. Nathalie Lamendour, 55 ans, Venoix, Sage-Femme (CAC-PRG)



47. Guillaume Le François, 36 ans, Vaucelles, Ingénieur en environnement (Société civile)



48. Béatrice Sgorbini, 55 ans, Calvaire Saint-Pierre, Chargée d'étude habitat et urbanisme (PS)



49. Francescu Garoby, 29 ans, Haie Vigné, Consultant en Informatique (Caen écologiste et citoyenne)



50. Sylvie Lemarié, 62 ans, Saint-Jean, Institutrice (PS)



51. Jean-François Gouget, 63 ans, Saint-Sauveur, Retraité, Directeur d'un Centre de Formation des Apprentis, (Société civile)



52. Cindy Coignard, 28 ans, Calvaire Saint-Pierre, Enseignante d'espagnol, coordinatrice des jeunes écologistes en Basse-Normandie (Caen écologiste et citoyenne)



53. Pascal Leroy, 53 ans, Folie-Couvrechef, assistant parlementaire (PS)



54. Valérie Huard, 47 ans, Bosnières, Artiste peintre (MRC)



55. Jeff Soubien 35 ans, Chemin Vert, Technicien de Laboratoire (PS)