61001. Alençon : la liste de Joaquim Pueyo pour le second tour

La fusion de la liste "Ensemble Continuons Alençon" du maire PS sortant d'Alençon, avec "Alençon Ville Avenir", liste Front de Gauche/Pôle citoyen, menée par François Tollot, avait été actée dès lundi 24 mars, au lendemain du 1er tour des élections municipales, où le maire sortant s'est retrouvé en ballottage défavorable derrière la candidate UDI/UMP Christine Roimier.

La nouvelle liste constituée de cette fusion est désormais connue. Intitulée "Ensemble Continuons Alençon. Ville Avenir !", elle inclut 7 membres de l'ex-liste Front de Gauche : François Tollot (en 5ème position), Simone Boisseau (8), Bertrand Robert (11), M-Noëlle Vonthron (18), J-Jacques Dargent (23), Isabelle Binet (28), François Ferrette (29). Soit un ex adjoint, 3 ex conseillers municipaux de Joaquim Pueyo et 4 autres co-listiers FdG.

Les 7 membres de la liste Pueyo du 1er tour, qui ne seront pas au second tour : Brigitte Mioux, Didier Manoury, Michel Rotrou, Isabelle Quesado, François Benêche, Dominique Roussel, Dominique Chenu.