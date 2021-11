L'IAE, école de management à Caen, lance sa web TV

30 000 vues. Le succès rencontré par le très réussi trailer “Opération IAE Caen” n’a pas laissé la direction de l’établissement indifférente. Trois ans après la création de cette vidéo de promotion de l’école de management en forme de bande-annonce de film américain, cela pourrait presque devenir sa marque de fabrique ! Après six mois de travail, trois jeunes étudiantes de Master 1 “diagnostic et management des organisations” poursuivaient lundi 24 mars l’aventure en lançant en grandes pompes “WT”, la web TV de l’Institut d’administration des entreprises (IAE), une plateforme de vidéos toutes dédiées à la valorisation de l’école : information aux futurs étudiants, animation du réseau des anciens, vie étudiante... Pour les trois étudiantes, “c’est un complément du site web de l’IAE, pour donner une image encore plus forte de son dynamisme. Un moyen comme un autre de communiquer !”

Pratique. www.webtviaecaen.fr