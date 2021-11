Saint-Etienne-du-Rouvray : héroïne et cannabis, un réseau démantelé dans la cité Hartmann

Près de 900 grammes de résine de cannabis, 170 grammes d'héroïne, plusieurs armes dont une carabine .22 long rifle à lunette de visée, 8.000€ en liquide, huit hommes en garde à vue... Voilà la "prise" réalisée mardi 18 mars par la police rouennaise après une longue et discrète enquête, lancée à la mi-2013 suite à une information qui leur était arrivée aux oreilles. Ce réseau, démantelé grâce au travail minutieux de la brigade des "Stups" de la Sûreté départementale, était implanté dans le quartier Hartmann, à Saint-Etienne-du-Rouvray, un petit ensemble de trois barres HLM, entourées de pavillons. Une configuration des lieux qui aura eu le don de corser le travail de surveillance. Finalement, après avoir auditionné plusieurs consommateurs de stupéfiants, la police a lancé l'assaut le 18 mars. Près de 90 forces de l'ordre, de différentes brigades, sont intervenues vers 6 heures du matin, quand la cité dormait encore. Bonne pioche : dans les appartements, les caves ou les véhicules de huit jeunes hommes placés en garde à vue, dont quatre durant 96 heures, la police a retrouvé un sérieux butin.

Parmi les huit hommes arrêtés, quatre doivent être déférés ce vendredi 21 mars. Ils sont âgés de 19 à 24 ans. Trois autres usagers-revendeurs, domiciliés à Pont-Audemer, Vernon et Pont-L'Evêque, ont également été identifiés et arrêtés. Preuve que la cité Hartmann était bien au coeur d'un réseau local et régional.

Par ailleurs, chez l'un des quatre principaux dealers présumés du quartier Hartmann, un dessin simpliste représentant peut-être un dispositif de mise à feu d'un engin explosif a également été retrouvé. "Il est beaucoup trop tôt pour en conclure quoi que ce soit", a toutefois mis en garde une source policière.