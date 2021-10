Elle mesure et rénove les voies

Dans des bureaux de plus de 1 600 m2 situés rue du 11 Novembre, Infralog National - c'est son nom - emploie près de 900 personnes faisant preuve d'une grande mobilité sur l'ensemble du territoire. L'entreprise travaille aussi à l'international sur des lignes spécifiques comme Eurotunnel.



Un TGV de mesure unique au monde

“Nous développons notre action autour de deux grandes missions”, explique Jacques Berling, directeur de la structure. “Nous réalisons des mesures de l'ensemble des voies du réseau ferré, soit près de 31 000 kilomètres, à l'aide d'un parc d'engins , et notamment d'un TGV de mesure de 200 mètres de long unique au monde, baptisé l'Iris 320.”

Infralog National est chargé également de la maintenance des voies ( leur rénovation et leur renouvellement) pour le compte de Réseau ferré de France, filiale propriétaire de la SNCF. “En tout, nous renouvelons plus de 400 kilomètres de voies chaque année.”

Pratique. Infralog National, tél. 02 31 82 07 18.



