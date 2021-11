Le tutorat terminale-seconde, un facteur de cohésion entre les internes du lycée Sainte-Marie

Mais pour les bénéficiaires du tutorat, mis en place depuis 10 ans dans l’établissement privé, cette rentrée sent un peu la fin de l’année scolaire. “Les prochaines vacances marqueront la fin du tutorat afin de permettre à tous de disposer du maximum de temps pour préparer les examens”, explique Mohammed Anouari, responsable de l’internat.

Ce dernier forme des binômes entre des élèves de terminale et de seconde. “Ça permet de réviser les bases et puis ça ne prend qu’une heure par semaine”, assure Clément qui passe son bac en juin et aide Emma, dans les matières scientifiques. “En cours, on n’ose pas toujours demander quand on ne comprend pas et le fait d’être de la même génération, ça permet de comprendre une notion plus facilement”, confie Emma. La direction de l’établissement met également une salle à destination des internes qui veulent travailler ensemble le soir.