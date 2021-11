Beauregard 2014 : Focus sur les groupes de la scène régionale programmés

Le festival Beauregard séduit tant par sa programmation, son organisation mais aussi par son attachement à la scène régionale. En effet, des artistes régionaux auront l'immense honneur de jouer sur l'une des scènes les plus applaudies de France. Festival qui se déroulera à Hérouville-Saint-Clair du vendredi 4 au dimanche 6 juillet.

MmMmM (Saint-Lô) le vendredi 4 juillet.

Derrière le concept, les MmMmM livrent des titres fougueux, polyglottes (on y speak english, on y habla espagnol et on y spricht deutsch) et surtout très joueurs, qui évoquent, en vrac, AC/DC, Gorillaz, Kraftwerk ou Philippe Katerine. Sur fond de ballades pop groovy l'alchimie bout sur scène et on se régale avec "MmMmM".

SAmBA De La mUERTE (caen) le samedi 5 juillet.

Créé avec Gabriel alias Superpoze, Samba de la Muerte est le projet solo d'Adrien, claviériste du groupe caennais Concrete Knives. Ce souffle normand évoque la chaleur estivale hispanisante, tout en flirtant avec une Pop-Folk électronique et éthérée, propice aux évasions printanières. Cette douceur mêlée à l'évasion nous rappelle les aubades de Bon Iver, Tuung ou encore François & the Atlas Mountains.

Portier Dean (Caen) le dimanche 6 juillet.

Portier Dean est fondé par deux amis d'enfance, Gildas et Gwendal, rejoints ensuite par Louis. De l'herbe humide du bocage autant que du sol de la ville, des jeux, de la musique ingérée, des quantités de palabres entendues ou émises, des amours et leurs usures, de l'ennui, des marches lentes ou hâtées, des retours en arrière, des victoires : la musique de Portier Dean veut en rassembler les sensations organiques.