Les Mondevillaises investissent les parquets européens

Toulouse pour Esther Niamké-Moisan et Hatty Bende Belobi, Lettonie pour Pauline Thizy, Slovaquie pour Johanna Joseph, Grèce pour Awa Sissoko... Non, il ne s'agit pas des lieux de villégiature de quelques unes des jeunes joueuses de l'USO Mondeville. C'est l'endroit où elles participent aux championnats du Monde ou d'Europe cet été.

Pour trois d'entre elles, l'aventure s'est terminée le dimanche 25 juillet. Une seule – Esther Niamké-Moisan – est revenue médaillée. La petite meneuse (21 minutes et 7 par match points de moyenne) est devenue vice-championne du Monde cadette (17 ans et moins) avec l'équipe de France, battue en finale par le rouleau-compresseur américain (92-62). Dans cette même compétition, elle a croisé la route de Hatty Bende Belobi, jeune mondevillaise comme elle, mais évoluant au sein de la sélection belge. Cette dernière a fini au pied du podium. C'est aussi à la rageante quatrième place que le parcours de Pauline Thizy s'est arrêté. L'intérieure disputait les championnats d'Europe espoirs (20 ans et moins) en Lettonie (20 minutes et 8 points par match en moyenne). Les deux autres Mondevillaises, Awa Sissoko et Johanna Joseph. participeront en août aux championnats d'Europe des 16 et 18 ans.