Sables animés : le sable prend vie à Hermanville et Lion-sur-mer

Pour l'occasion, l'événement bénéficie d'un programme d'animations renforcé. Activités sportives et culturelles tous publics sont proposées ainsi que concerts, spectacles, jeux et ateliers de toutes natures et le tout gratuitement !





Sport, nature, culture...



Comme les années précédentes, une attention toute particulière est portée au développement durable. Notamment avec l'exposition théâtralisée “De la Terre à la Mer” présentée par l'Agence de l'Eau : une succession de quatre univers pour présenter la richesse aquatique du littoral normand.



Côté sport, le Hockey Club de Caen organisera des initiations, des tournois de beach-volley, beach-soccer et même beach-basket ! Et côté culture, le village des artistes propose des ateliers de constructions de cerfs-volants et coté scène, huit artistes et troupes se succèderont sur les scènes ou dans les rues d'Hermanville et de Lion-sur-Mer.





Pratique : de 14h à 23h le samedi, et de 14h à 19h le dimanche. Animations gratuites. Programme sur www.sables-animes.com.







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire