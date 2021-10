Que reste t-il des cabines téléphoniques caennaises ?

Elles ne sont plus revendiquées que par les détracteurs des téléphones portables ou les défenseurs de l'anonymat. Pour 65 % d'entre elles, leur utilisation ne dépasse pas cinq minutes par 24 heures ! C'est le seuil déterminé par France Télécom pour les faire disparaître.





Dans ce domaine, Caen fait figure d'exception : elle en compte encore 370. Malgré tout, certaines d'entre elles sont en suspens. France Télécom doit présenter leur liste à la municipalité qui rendra en septembre son avis sur leur destin.





Le multimédia arrive !





Mais de nouvelles cabines devraient voir le jour à Caen, notamment place Bouchard et rue Saint-Pierre. Car dans les grandes villes, les secteurs piétonniers résistent. Et une nouvelle génération de téléphones publics est actuellement testée à Paris. Les cabines du futur intégreront accès à Internet, services mail et un espace de recherche locale. Et, surprise, elles feront aussi téléphone, avec un son d'une qualité inégalée !







