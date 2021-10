Circulation : il ne fait pas bon rouler à Rouen, selon "40 millions d'automobilistes"

Alors que Le Havre serait la ville la plus "autophile" de France, selon l'étude "Raconte-moi ta ville" dressée par l'association "40 millions d'automobilistes", Rouen pointe à la 33e place sur 35 de la catégorie "villes de plus de 100.000 habitants", juste devant Nîmes et Marseille. A noter toute de même la 5e place de Grand-Quevilly dans la catégorie "ville de moins de 30 000 habitants", une catégorie où Mont-Saint-Aignan et Sotteville-lès-Rouen pointent respectivement aux 16e et 42e rang.

L'étude complète en ligne