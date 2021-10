Tourlaville : 3 ans ferme pour le voleur de voitures

Un homme de 31 ans était entendu en comparution immédiate, jeudi 13 mars, au tribunal de Cherbourg, pour vol et usurpation d'identité. Samedi 8 mars, il était entré par effraction dans une concession de Tourlaville, au milieu de la nuit, avait brisé la vitre d'une voiture avant de repartir au volant d'une autre. Pris en chasse par un témoin et la police, il avait terminé sa course dans un fossé. Précisons que l'homme n'a pas le permis de conduire, consomme de l'alcool, des médicaments et du cannabis à forte dose.

Au moment de son arrestation, l'homme a donné l'identité d'un SDF de Rouen.

Ce récidiviste, qui a déjà passé "entre 8 et 10 ans" de sa vie derrière les barreaux, écope de 3 ans de prison supplémentaires pour le vol,ainsi que six mois pour usurpation d'identité.