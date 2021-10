Un porte-conteneurs s'échoue près de Rouen

C'est au Trait que le porte-conteneurs Safmarine Linyati, de 140 m de long et 22 m de large, et 12.000 tonnes de port en lourd s'est échoué le mercredi 12 mars. "Il s'est légèrement déporté mais il n'y a eu aucun dégât, aucune pollution et aucune gêne pour le trafic", a indiqué un porte-parole du grand port maritime de Rouen à l'Agence France Presse.

Ce n'est qu'en fin de journée que le navire a été remis à flot. Il devait repartir ce jeudi matin vers Rouen. Ce genre d'incident est assez peu courant. En 2013, sur la Seine, du Havre à Rouen, il n'y a eu qu'un seul incident similaire pour un trafic de 3.000 navires.