Saint-Lô : le festival les Hétéroclites organise son premier tremplin musical

L’association Art Plume lance son Tremplin musical pour le festival Les Hétéroclites le 14 mars prochain. 2 groupes sélectionnés le vendredi 14 mars 2014. Venez applaudir les 7 groupes sélectionnés :

Amnezia, Amnony Trance, Cousin Machin(e), Kala May And The Red Boots, Olympia Fields, Pachiderme Music Syteme et The Goggs.

Un jury de professionnels et le public choisiront alors 2 groupes pour le festival ! Ces 2 groupes auront l'honneur de jouer sur la scène du festival les Hétéroclites qui se tiendra du mercredi 29 mai au samedi 1er juin. Rendez-vous donc ce vendredi 14 mars dés 20h00 à la salle de l'association Art Plume, le tarif est gratuit.