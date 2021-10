Pétition contre le futur tram : le président de Viacités répond

Le président de Viacités, syndicat mixte de transport public de l'agglomération caennaise, répondait ce lundi aux représentants de l'association Caen ouest Saint-Paul environnement, qui ont lancé une pétition contre le projet de deuxième ligne de tramway, piloté par la structure. Ils craignent la démolition de plusieurs bâtiments du quartier.

Eric Vève, également maire adjoint de la ville de Caen, s'inscrit en faux dans un communiqué. "Je leur ai exposé en quoi le tramway n’implique pas de démolir les 4 immeubles du bas de la rue du Chemin Vert, contrairement au BHNS qu’ils proposent, et pourquoi nous aurons plus d’espaces verts grâce à une belle plateforme engazonnée et des arbres plantés autour. De même, je les ai rassurés sur la préservation de la sécurité des habitants", explique le président de Viacités, qui déplore que l'association "continue à propager des rumeurs et à susciter des fantasmes". "De quoi me demander si ses représentants ne poursuivent pas des objectifs inavoués en cette période électorale…", termine l'actuel maire adjoint de Caen.