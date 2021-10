La brigade équestre de la police de Caen veille

Ces montures font partie de la brigade équestre de la police, une unité restreinte qui ne passe pas inaperçue. Depuis 2003, les trois membres de la brigade patrouillent dans le centre-ville et veillent à la sécurité des riverains. L'été, ils sont davantage dans les parcs et jardins, “ toujours là où il y a du monde ”, explique Erwann Gautier, policier de la brigade. Leur mission est en grande partie préventive, mais elle permet aussi un contact direct avec les Caennais.







“ Les riverains se sentent en sécurité quand ils nous voient, ils viennent nous parler, caresser les chevaux et nous donnent la température du quartier ou leur sentiment. ” Et quand une intervention s'impose, la puissance du cheval fait son effet. La brigade équestre est souvent appelée en renfort pour des vols de scooters ou lors de bagarres ou d'incivilités. Elle fait enfin partie des délégations d'honneur dans l'accueil des personnalités. Soignés par la Société hippique urbaine de Caen, ces trois chevaux de race “selle français” font de la brigade caennaise l'une des meilleures de France.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire