La grande collecte des Restos du Coeur, c'est vendredi et samedi

Après 13 semaines de campagne d'hiver, les bénévoles des Restos du Coeur constatent qu'ils ont déjà distribué 11 % de repas de plus qu'en 2013, dans la Manche.

La collecte doit se clore le 21 mars, mais chaque semaine, de nouvelles têtes demandent l'aide des Restos. A titre d'exemple, le centre de Cherbourg distribue en moyenne 3000 repas chaque semaine. De plus en plus d'hommes seuls viennent aux Restos, ils étaient 78 en 2013, ils sont cette année 102.. .La présidente, Françoise Viger, espère pouvoir ouvrir une semaine de plus, si les stocks le permettent.

En manque de lait

Et malgré une fréquentation toujours en hausse, les Restos du Coeur préparent déjà la campagne d'été, qui permettra d'aider les bénéficiaires qui ont très peu de ressources. Une grande collecte nationale est organisée vendredi 7 et samedi 8 mars dans les supermarchés. Le lait et les conserves de poisson ou de pâté manquent particulièrement, comme l'explique Patrick, bénévole depuis 2008 :