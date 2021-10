Le Tilleul : l'arme d'un crime commis en 1940 peut-être retrouvée

L'arme avec laquelle deux soldats allemands, en juin 1940, tuèrent le boulanger de la petite commune du Tilleul, située en Seine-Maritime a été retrouvée presque 74 ans après: c'est en tout cas la conviction de l'ancien maire Claude Lesueur, historien local, relate l'Agence France Presse. Le boulanger de ce village proche d'Etretat, sur le littoral de la Manche, fut la seule victime à déplorer pendant l'Occupation. Les Allemands arrivent le 13 juin 1940. Trois jours plus tard, un dimanche, deux soldats éméchés aperçoivent deux femmes qui leur font signe depuis une fenêtre, au premier étage d'une maison.

Poignardé

Ne pouvant entrer par le rez-de-chaussée, ils entreprennent d'escalader la façade pour les rejoindre, lorsqu'ils sont surpris depuis la rue par le boulanger du village, Anthime Lecuyer, 57 ans, qui se rend chez le barbier. "C'était un homme irascible. Quand il a vu les Allemands escalader, ils les a frappés avec sa canne", raconte à l'AFP Claude Lesueur, 81 ans, ancien maire du Tilleul. Les deux soldats le rattraperont avant de le poignarder et de se débarrassent de leur arme. La victime décèdera quatre jours plus tard à l'hôpital du Havre. En 1982, Maurice Bellenger, 68 ans, achète la maison située près des lieux du crime. Il creuse une tranchée dans son jardin et trouve un poignard qu'il conservera pendant trente-deux ans avant de se décider à remettre le poignard à l'ancien maire. Si celui-ci est persuadé qu'il s'agit de l'arme du crime, Andrea Bourguignole, dernier témoin occulaire de l'époque, a des doutes."Les poignards des soldats allemands avaient des manches noirs et ils pouvaient être ajustés à leurs fusils pour servir de baïonnette", affirme-t-elle