Sans permis, l'alcool le fait déraper à Caen

Il a donc dû repasser son permis de conduire en août prochain. Il a également dû changer d'employeur et de domicile pour ne pas avoir à prendre son véhicule pour rejoindre son lieu de travail. En plus du suivi administratif de son obligation de soins, il a seul pris l'initiative de se rendre au service d'alcoologie du C.H.R.



Ses efforts précédents le sauvent

Mais, le dimanche 18 juillet, il a vidé une bouteille de whisky avec un ami. Avec un taux de 2,12 g/l de sang, il a alors perdu toute retenue, et a fini par conduire sa voiture qu'il avait achetée en prévision de son prochain retour “ à la normale ”. Le dimanche, il est contrôlé après avoir “ oublié ” de signaler un changement de direction. Pour sa défense, son avocat assure que s'il “ n'avait pas pris d'alcool, l'infraction n'aurait pas eu lieu ”.

Le tribunal a malgré tout tenu compte de tous ses efforts et lui a laissé encore une chance. Sans mandat de dépôt à l'issue de sa comparution immédiate du lundi 19 juillet, il pourra faire aménager sa peine de trois mois d'emprisonnement ferme.



