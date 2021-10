La 51e édition des 24h motonautiques en préparation

“Il va y avoir des changements par rapport à 2013 mais également par rapport aux autres années”, explique Marie-Laure Autard, secrétaire générale de la course.

Le retour des animations

Le grand changement par rapport à 2013, c’est le retour des animations et du VIP (village des partenaires) sur les quais hauts. “Les travaux des quais bas de la rive gauche nous empêchent de nous y installer. Avant, le VIP était installé sur les quais bas, à la pointe sud de l’Ile Lacroix mais comme le chantier n’est pas terminé, nous ne pouvons pas utiliser cette zone”.

Autre modification notoire : la date. “Nous souhaitons que l’événement ait lieu le 1er mai, comme c’était le cas auparavant”, précise la secrétaire générale. Une date qui n’est pas choisie au hasard puisque c’est le seul jour où les écluses de Poses sont fermées et où la navigation commerciale est donc fortement limitée.

Le départ sera donné à 10h le jeudi 1er mai et l’arrivée finale aura lieu le lendemain à 18h. Une course sur deux jours, et non sur trois comme c’était le cas certaines années. “Il était devenu difficile de trouver des bénévoles disponibles sur les trois jours”, regrette Marie-Laure Autard.

2014 marque aussi le grand retour de la nuit. La première session de la course se terminera ainsi à 23h. Une autorisation accordée par la préfecture qui réjouit les organisateurs. “La nuit, c’est magique”. L’année 2014 promet d’être une année charnière pour les 24 h motonautiques. “On espère 35 équipes cette année et augmenter le côté international de la course”.

Le tout pour un budget de 350 000 €, financé en grande partie par la Ville et la Région.