Escale du Queen Victoria : 1er test pour les greeters cherbourgeois !

Avec l'escale du Queen Victoria, plus de 2 000 croisièristes vont débarquer à Cherbourg vendredi 23 juillet. Un événement qui fait l'affaire des commerçants. Un premier test aussi pour l'office de tourisme. Elle a lancée cet été le mouvement des « greeters » et des « ambassadeurs » à Cherbourg. Des habitants deviennent ainsi des acteurs à part entière du tourisme local. Et c'est une nouvelle dimension de Cherbourg que vont découvrir les touristes.

Bonus AUDIO 1 / Pour Sabine Lembert, chargée de développement touristique à Cherbourg, cette initiative offre une nouvelle dimension au tourisme local.

Bonus AUDIO 2 / Sabine Lembert, chargée de développement touristique à Cherbourg, nous explique qui ils sont et quelles sont leur mission.