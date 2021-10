Préparation dans la douleur pour Malherbe

Comme à chaque reprise précédant le début du championnat, difficile de tirer des conclusions significatives des matchs amicaux. D'ailleurs, les joueurs du Stade Malherbe Caen ne se tourneront très certainement pas vers leurs deux dernières sorties, contre une équipe de chômeurs (victoire 5-4) le samedi 10 juillet et contre Le Havre (défaite 0-1) le mercredi 14 juillet à Bayeux, pour gonfler leur capital confiance. Pour le meneur malherbiste, Benjamin Nivet, les difficultés à faire le jeu contre les Hauts-Normands s'expliquent simplement par ' la lourde charge physique subie lors des dix jours de stage à Annecy ”.



Plus que deux matchs

Reste que si le portier des Rouge et Bleu, Alexis Thébaux n'était pas aussi talentueux, les hommes de Franck Dumas seraient repartis de Bayeux avec une belle claque. Devant, les dribbles fougueux de Youssef El Arabi ont certes déstabilisé ses adversaires directs par instants, mais rarement, les pointes caennaises se sont montrées dangereuses. Le milieu offensif, Yohan Mollo, tout juste arrivé de Monaco et prêté pour un an, était certes absent. Mais les dirigeants bas-normands se montrent discrets sur leur intention d'engager une cinquième recrue pour épauler Youssef El Arabi qui se sentira certainement un peu seul sur le front de l'attaque, si le groupe en restait là.

D'ici la reprise le 7 août et un déplacement délicat à Marseille, les Caennais auront l'occasion de peaufiner leur préparation contre Boulogne-sur-Mer ce vendredi 24 juillet à Granville, puis contre Rennes le samedi 31 juillet à Ouistreham.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire