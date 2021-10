Ces deux talents vont monter sur le ring de The Voice, La Plus Belle Voix en reprenant le tube d'Elton John intitulé " Bennie And The Jets ". A l'issue de cette Battle, un seul continuera aux côtés de Mika. Mais pourra aussi être volé par un des 3 autres coachs. Alors, selon vous, qui va décrocher son ticket pour la suite de la compétition de The Voice ?

The Voice : Spleen contre Pierre Edel, un duel détonnant sur "Bennie And The Jets" Impossible de lire le son.