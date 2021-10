Sortir l'été en Basse Normandie du jeudi 22 juillet

Ce soir, concert de rock breton à Donville les bains. C'est gratuit et c'est sur la plage à 20h30.



Évadez vous grâce à la musique de l'est de « la gargotte » à Luc Sur mer. C'est à 21h place du petit enfer et c'est gratuit.

Ce soir à Coutances, visite théâtralisée de la ville. C'est le circuit Constance avec la compagnie Actea. Départ à 20h30 à l'office de tourisme.

Une balade à vélo vous est proposée demain matin par la Sael Cyclo de Bréhal. Le circuit fait 25km, départ à 10h de l'office de tourisme de st martin de Bréhal ;A noter que cette manifestation est gratuite.



L'ensemble New Gospel Family se produit ce soir à Grandcamp Maisy à 21hh à la salle omnisports.



Les sorties de bain commencent aujourd'hui à Granville. C'est jusqu'à dimanche. Dans toute la ville , de15h30 à 00h ce jeudi, vous pourrez assister à des dizaines de spectacles.



Théâtre de rue à Caen ce soir. Après Merville-Franceville hier, vous pourrez voir à nouveau « Lève toi et step » à 18h30 place Louise Marillac, et à 21h30 c'est la pièce « et pourquoi pas? » rue Duc Rollon.