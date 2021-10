Tendance Ouest vibre pour la Polynormande

Cette année, cette course qui compte aujourd'hui pour la Coupe de France de cyclisme sur route, se déroulera le dimanche 1er août. Depuis 30 ans, elle fait vibrer la petit bourg de Saint Martin de Landelles dans la Sud Manche. Passionnés de vélo, touristes et normands font la fête au vélo durant 2 jours.

Tendance Ouest installera son camion studio le samedi 31 juillet à Avranches pour une émission spéciale en partenariat avec la Conseil Général de la Manche, en direct de 9h00 à 12h00. Au programme: découverte et présentation de la manifestation, programme complet des courses et des animations, interviews des organisateurs, des élus et des coureurs...