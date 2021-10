Ce "job dating", dont l'objectif est de mettre en relation demandeuses d'emploi et recruteurs, aura lieu au siège régional d'ERDF, à Rouen, mercredi 5 mars. ERDF souhaite "développer l'emploi des femmes au sein" de ses effectifs, "et plus particulièrement dans les métiers techniques". Une trentaine de candidates de 19 à 50 ans seront reçues au cours de cette journée.