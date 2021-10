Pour 2 personnes

Temps :15 mn



Huile de maïs pour friture

1 petit œuf

Sel

6 cuillerées à soupe

d’eau minérale gazeuse

4 cuillerées à soupe de farine

2 cuillerées à soupe de sucre en poudre

1 cuillerée à café de

cannelle en poudre

1 pomme boskoop ou granny-smith

Faites chauffer l’huile à feu vif.

Cassez l’œuf dans une jatte, ajoutez une pincée de sel et battez jusqu’à ce qu’il soit mousseux. En continuant à battre, incorporez l’eau gazeuse, puis la farine (la pâte n’a pas besoin d’être très lisse).

Mélangez le sucre et la canelle. Evidez la pomme, pelez-la, coupez des anneaux de 5 mm d’épaisseur.

Trempez chaque rondelle de pomme dans la pâte à frire à l’aide d’une fourchette. Versez quelques gouttes de pâte dans l’huile : elle doit grésiller immédiatement.

Plongez alors les beignets dans l’huile en 2 ou 3 fournées, 1 à 2 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient légers et dorés. Retournez-les à mi-cuisson avec une écumoire.

Egouttez-les sur du papier absorbant et servez-les très chauds, saupoudrés de sucre à la cannelle.