C'est mardi gras! Place aux gaufres, beignets et autres crêpes, miam!

Pour mardi gras, c'est l'occasion de se faire plaisir avec des gourmandises. Mais encore faut-il avoir l'appareil adapté.

Il est parfois difficile de s'y retrouver parmi tout le petit électroménager proposé, écoutez les conseils de Sébastien pour bien choisir son appareil à cuisson: (en fin d'article).

Tous l'électroménager et les produits à retrouver chez Pro&cie sont ici:

www.procie-isigny-sur-mer.com/

En bonus, la recette des gaufres!

Pour 6 personnes





170g de farine

2dl de crème fraîche

60g de beurre

75g sucre

3 oeufs

1 pincée de sel

Mélanger les jaunes d'œufs et le sucre.

Ajouter la farine, la crème et le beurre fondu.

Monter les blancs en neige avec le sel et les ajouter délicatement à la pâte.

Faire cuire dans un appareil à gaufre 2 min de chaque côté.