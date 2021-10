Disparition d'une femme dans le Val-de-Saire : appel à témoins

Lundi 24 février, un habitant de la communauté urbaine de Cherbourg indiquait aux forces de l'ordre la disparition de sa femme, âgée de 56 ans. Un important dispositif de recherches a immédiatement été déployé, la disparue ayant, selon les enquêteurs, fait part d'intentions suicidaires.

Recherches thermiques et cynophiles

La disparition serait intervenue entre 8h30 et 16h30. Le véhicule de la quinqagénaire, une Fiat Panda blanche, a été retrouvée dans la soirée par les gendarmes dans un chemin menant au hameau Noyon, vers le lieu-dit La Monteux, à Bretteville-en-Saire et en limite de Maupertus. C'est donc sur ce secteur que des patrouilles de police et de gendarmerie sont déployées.

Lundi, un chien pisteur a suivi une trace jusqu'à la plage de Bretteville. Un hélicoptère a été mobilisé par le Cross Jobourg, avec des moyens de détection thermique, en vain. Les recherches ont repris mardi matin, la piste de la plage ayant été confirmée par un second chien.

Appel à témoins

La femme recherchée mesure 1,65 mètre, elle porte des lunettes de vue le plus souvent, a les cheveux chatain-auburn et ondulés, coupés à mi-longueur. Un appel à témoins est lancé, il est demandé aux personnes ayant des informations sur cette disparition de contacter le commissariat de Cherbourg au 02.33.88.76.76 ou en cas de découverte les pompiers ou le Samu, la quinqagénaire ayant probablement passé la nuit dehors.