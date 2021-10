Sortir l'été du lundi 19 juillet

Aujourd'hui le trophée vert fait étape à l'hippodrome de Bréhal! A partir de 13h30, plusieurs courses seront à suivre, avec le prix Tendance Ouest à 14h30 dans la 2ème. De nombreuses animations sont proposées durant cet après midi festif: animations pour les enfants et élection de miss trophée vert de Bréhal.

Concert à la guinguette à Pont d'ouilly ce soir. C'est du rock/pop métal avec les Macadam Bumpers et Godepep. Début à 20h30 et c'est gratuit.



Concert aussi à Agon Coutainville. Ce sont les marées musicales ce soir, demain et jeudi. Les 4 saisons sont revisitées ce soir par « Saxonia quartet », un quatuor de saxophone. C'est à 21h à l'espace culturel d'Agon et demain même heure pour une grande soirée romantique proposée par le Neptune piano quartet qui joueront Brahms et Schumann. Jeudi ce sera du jazz. 12euros la soirée , 20euros les deux ou 28 pour les 3..

Le 15ème festival des embruns a démarré vendredi dans la Manche. Venez célébrer le théâtre aujourd'hui et demain à 13h30- 15h et 16h30 au Mt St Michel pour le spectacle « La légende du Mt St Michel »



Enfin Un guide, des musiciens, l'histoire de Bayeux entre en scène ce soir. Ce sont les visites musicales du Vieux Bayeux. Départ de l'office de tourisme à 21h. Réservations au même endroit.