76498. Vol, violences et rébellion

Depuis des années, elle souffre d’une grave dépression et semble se mettre peu à peu au ban de la société.

Le 4 janvier dernier, à Petit-Quevilly, elle se rend au bar pour y acheter des cendriers. Elle paye, puis repart. La gérante, en passant à côté de sa vitrine, s’aperçoit de la disparition d’un objet. Elle tente de rattraper la cliente. Or, cette dernière est de retour. Non, pas pour rendre la montre qu’elle vient de subtiliser mais pour récupérer sa monnaie. Les deux femmes se tiennent face à face. La gérante voit la montre sous son manteau. Elle la lui reprend. La cliente, énervée, la mord au bras.



Dans un état second ?

Une première voiture de police arrive, suivie de près par un second véhicule. La cliente ne se laisse pas appréhender. Elle simule un malaise et tombe au sol. Les policiers doivent la porter pour la mettre dans leur véhicule. A l’inverse, une fois à l’intérieur, l’inculpée se déchaîne contre eux à coups de pieds. Le 11 février dernier, la prévenue a été condamnée par le tribunal correctionnel à six mois d’emprisonnement avec sursis, assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans.