40 nouveaux bus pour desservir Caen

Ces sont 18 bus standards et 22 bus articulés au design amélioré et à la découpe revisitée qui circuleront dans les rues de Caen à partir du lundi 3 mars.

Cet investissement de près de 14 millions d'euros permet aujourd'hui de rendre plus accessibles et confortables les transports en commun. Le nombre de places a lui aussi été optimisé de manière à véhiculer un maximum de personnes en heures de pointe et offrir plus de places assises en heures creuses.

Cette initiative, orchestrée par Viacités, s'inscrit dans un « projet global de mobilité » pour les 20 à 30 prochaines années.